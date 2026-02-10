Verona ultima chiamata a Parma

Verona si presenta a Parma con grandi problemi. La squadra scaligera è ultima in classifica e vive un momento di grande confusione. I tifosi hanno protestato duramente contro la proprietà, chiedendo risposte e cambiamenti. La partita si preannuncia come un’ultima chance per i veneti di risollevarsi.

Verona, ultima chiamata a Parma: scaligeri ultimi e nel caos, contestazione aperta alla proprietà. Sammarco punta su due recuperi preziosi. omenica alle ore 15, lo stadio "Ennio Tardini" diventerà il teatro di un drammatico crocevia per il destino dell' Hellas Verona. La sfida contro il Parma rappresenta forse l'ultima spiaggia per una squadra sprofondata nel momento più buio della sua storia recente. Ultimi in classifica, a braccetto con quel Pisa affrontato appena quattro giorni fa al "Bentegodi" in una gara spettrale chiusa senza tiri in porta, i Gialloblù sono chiamati a una reazione d'orgoglio.

