Verona e la sfida dell' aria pulita tra miglioramenti e gli obiettivi per il 2030

Verona si trova ancora a lottare contro l’inquinamento dell’aria. L’ultimo rapporto Mal’Aria di Città mostra qualche miglioramento, anche grazie a condizioni meteo favorevoli come un inverno mite e piogge frequenti. Tuttavia, la città ha ancora molta strada da fare per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030.

L'ultimo rapporto Mal’Aria di Legambiente evidenzia un miglioramento per la città scaligera che resta tuttavia ancora oltre le soglie di sicurezza previste per il prossimo decennio Nel corso del 2025, la centralina di Borgo Milano ha registrato 44 giornate di superamento del limite giornaliero di Pm10, un numero superiore ai 35 giorni consentiti dalla normativa attuale, ma in netto calo rispetto ai 66 sforamenti rilevati nel 2024. Per quanto riguarda le medie annuali, Verona ha chiuso l'anno con 29 µgm³ (microgrammi per metro cubo d'aria) per il Pm10, 17 µgm³ per il Pm2.5 e 22 µgm³ per il biossido di azoto.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Verona Aria

Entro il 2030, la Romagna vorrebbe migliorare l’aria, ma ancora ci sono passi da fare.

La qualità dell’aria a Verona rimane preoccupante.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Verona Aria

Argomenti discussi: Serie A Enilive 2025/26 | Al ‘Bentegodi’ termina 0-0 la sfida tra Verona e Pisa; Coppa Italia, Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Verona è la discarica del Veneto: ora basta! il PD sfida la Giunta Stefani sul Piano regionale dei rifiuti; Nessun gol nella sfida salvezza: Verona-Pisa è 0-0.

Il ct delle Isole Fær Øer su Edmundsson al Verona: Un orgoglio per la nostra genteLa sfida giocata da Verona e Pisa nell'ultimo turno di campionato non ha lasciato troppi spunti per le emozioni vissute in campo, ma ha fatto registrare. tuttomercatoweb.com

Qualità dell’aria: Verona è la peggiore in Veneto, Borgo Milano il quartiere più inquinatoVerona in vetta alla classifica dello smog in Veneto: il report di Legambiente accende il faro su Borgo Milano ... veronaoggi.it

Domenica la Juvi sfida la Tezenis a Verona dopo sei vittorie consecutive. La squadra oroamaranto si prepara a mantenere alta la concentrazione, mentre gli avversari cercano di recuperare terreno dopo un periodo difficile Leggi tutto - facebook.com facebook

#Napoli, spunta Giovane: sfida alla #Lazio per l'attaccante brasiliano del #Verona x.com