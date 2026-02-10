Venezuelan opposition politician Guanipa under house arrest son says

Il figlio di Juan Pablo Guanipa ha confermato che il politico dell’opposizione venezuelana è stato messo agli arresti domiciliari a Maracaibo. La notizia arriva dopo che Guanipa, noto per le sue posizioni contro il governo, è stato fermato dalle autorità. La famiglia si dice preoccupata e chiede chiarimenti sulle ragioni di questa decisione. La situazione crea tensione nella città e apre nuovamente il dibattito sulla libertà di espressione in Venezuela.

“I confirm my father, Juan Pablo Guanipa, is in my house in Maracaibo,” his son said in a post on X. “We are relieved to know my family will be reunited soon.” “Confermo che mio padre, Juan Pablo Guanipa, si trova nella mia casa di Maracaibo”, ha detto il figlio in un post su X. “Siamo sollevati di sapere che la mia famiglia sarà presto riunita”. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Venezuelan opposition politician Guanipa under house arrest, son says Approfondimenti su Juan Pablo Guanipa Venezuelan politician Juan Pablo Guanipa freed in prisoner release Questa mattina, Juan Pablo Guanipa, politico venezuelano, è stato rilasciato dalle carceri del Venezuela. Venezuelan politician Juan Pablo Guanipa kidnapped after being freed in prisoner release Un politico venezuelano, Juan Pablo Guanipa, è stato rapito poco dopo essere stato liberato in un’operazione di rilascio di prigionieri. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Venezuela to move just-freed opposition politician to house arrest Ultime notizie su Juan Pablo Guanipa Argomenti discussi: Venezuelan politician Juan Pablo Guanipa kidnapped after being freed in prisoner release; Venezuelan politician Juan Pablo Guanipa freed in prisoner release; Il leader dell'opposizione in Venezuela, Juan Pablo Guanipa, è stato rapito poche ore dopo essere stato rilasciato dalla prigione. Venezuelan opposition politician Guanipa kidnapped after being freed from prisonFeb 8 (Reuters) - Venezuela's opposition leader Maria Corina Machado said on Sunday that close ally Juan Pablo Guanipa was kidnapped in Caracas around midnight, just hours after his release from ... msn.com Venezuelan opposition politician Guanipa under house arrest, son saysVenezuelan opposition politician Juan Pablo Guanipa is under house arrest in the city of Maracaibo, his son Ramon Guanipa said on Tuesday, shortly after the close ally of Nobel ... uk.news.yahoo.com Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado says she will be elected president of her country “when the right time comes,” in an interview with Fox News. - facebook.com facebook Pope Leo meeting María Corina Machado, Venezuelan opposition leader & 2025 Nobel peace prize winner, in the Vatican today. Photo: Vatican Media x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.