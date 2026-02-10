Veneto segreto tutti gli eventi del weekend

Nel fine settimana del 14 e 15 febbraio, Veneto Segreto organizza una serie di visite guidate tra le bellezze della regione. Tra le mete più attese, la villa Ca Conti a Granze, che apre le sue porte ai visitatori. Gli appassionati di storia e arte potranno scoprire una perla nascosta del Veneto, accompagnati da guide esperte. L’evento promette di regalare un tuffo nel passato e un’occasione per conoscere meglio il patrimonio locale.

Veneto Segreto propone nel weekend del 14 e il 15 febbraio 2026 una serie di visite guidate immerse nella storia e nell'arte!

(1885, Veneto) Il Vampiro della Cripta di San Martino – Gli Esumati che Respiravano

Palazzo Montanari è una villa padronale trecentesca situata sulla collina di Bure nel cuore della Valpolicella Classica. La casa torre con colombara è la parte più antica. Dal 1400 in poi, in epoca ve...

Quattro ville uniche che ti svelano il lato più segreto e affascinante del Veneto. Tra giardini eleganti, affreschi preziosi e architetture sorprendenti, ogni dimora ha una storia da raccontare.

