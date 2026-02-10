Vendetta amore e tradimenti | la scia di sangue che portò alla morte di Danilo Abiuso

La sera del 14 novembre 2003, a Valenzano, tutto cambiò per sempre. Danilo Abiuso, un ragazzo di 20 anni di Carbonara, fu raggiunto da otto colpi di pistola. La sua morte, ancora avvolta nel mistero, si lega a una serie di vendette, tradimenti e passioni che hanno sconvolto la piccola comunità. La polizia sta cercando di fare luce sugli scontri che hanno portato a questa tragedia.

Dalla sparatoria avvenuta a Ceglie del Campo tre anni prima all'agguato "in diretta" al telefono: ecco come la Dda di Bari ha chiuso il cerchio sull'esecuzione del ventunenne nel 2003 Era la sera del 14 novembre 2003 quando, a Valenzano, otto colpi di pistola raggiunsero Danilo Abiuso, un ragazzo di appena vent’anni originario di Carbonara. Il giovane fu sorpreso mentre si trovava all’interno della sua Volkswagen Golf. Nonostante la corsa in ospedale, morì poco dopo.🔗 Leggi su Baritoday.it

La polizia ha arrestato due uomini a Bari, chiudendo un caso aperto da 23 anni.

Valenzano, dopo 23 anni ci sono due arresti per l'omicidio di Danilo Abiuso: «Fu faida tra i clan» I NOMI x.com

Danilo Abiuso, ucciso nel 2003 a Valenzano. Sviluppi sull'omicidio, dopo 23 anni. Sarebbe in corso da questa notte un'operazione dei Carabinieri provinciali di Bari, per arrestare i presunti responsabili di quel omicidio. - facebook.com facebook