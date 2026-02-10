Varese | Corsi di volo per tutti da base teorica a superamento della paura e simulazioni avanzate

Varese si prepara a offrire nuovi corsi di volo aperti a tutti. La collaborazione tra Varese Corsi e Gate1, un centro di simulazione di volo molto avanzato, porterà a un'intensa attività nel settore dell’aviazione locale. Dai corsi di teoria al superamento della paura di volare, fino a simulazioni realistiche, l’obiettivo è far volare anche i principianti. Nei prossimi mesi, tante persone potranno provare l’esperienza di pilotare un aereo senza uscire dalla città.

Varese si prepara a vivere un periodo di intensa attività nel settore dell’aviazione grazie alla collaborazione tra Varese Corsi e Gate1, un centro di simulazione di volo all’avanguardia. L’iniziativa, annunciata il 10 febbraio 2026, mira a offrire un percorso formativo completo e accessibile a chiunque desideri avvicinarsi al mondo del volo, sia a livello teorico che pratico. L’offerta formativa, pensata per un pubblico variegato, spazia dai corsi base per principianti a simulazioni avanzate su velivoli di ultima generazione, fino a percorsi dedicati a chi lotta con l’ansia di volare. Il primo passo di questa nuova avventura è previsto per il 21 febbraio con il corso “Fondamenti di Aeronautica”.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Varese Corsi

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Varese Corsi

Argomenti discussi: Neos vola più in alto con CPFlight: due nuovi simulatori per formare gli equipaggi del futuro; A Busto Arsizio la LIUC protagonista di BArchitettura con due incontri su progetto e sviluppo dei territori; Mostre, residenze artistiche e storia: Gibellina, la città siciliana capitale del contemporaneo nel 2026; Da Saronno a Roma: Lucy Sasso entra nella segreteria nazionale dei Giovani Democratici.

Prendere il volo con Varese Corsi e Gate1Sei corsi a partire da sabato 21 febbraio per imparare tra teoria e pratica come affrontare una simulazione di volo. Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni ... varesenews.it

Il Cavedio Corsi Varese. . C'è un artista in ognuno di noi - facebook.com facebook