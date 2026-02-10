A marzo si terrà un summit tra arbitri e allenatori per cercare di ricucire lo strappo che si è creato nel calcio italiano. Il rapporto tra le due parti si è fatto sempre più teso, tanto che ogni partita di Serie A sembra più una disputa pubblica che una semplice gara. Le accuse e le critiche si fanno sempre più frequenti, e ora si pensa a un incontro diretto per trovare una via d’uscita.

Il solco tra le panchine e la classe arbitrale si fa sempre più profondo, trasformando ogni turno di Serie A in un processo mediatico senza fine. Al centro della disputa, paradossalmente, c’è quello strumento nato per portare la pace: il Var. La frattura è ormai conclamata e il designatore Gianluca Rocchi sta cercando faticosamente di tessere la trama di un incontro riparatore con gli allenatori del massimo campionato. Un summit che, nelle intenzioni dell’Aia, avrebbe dovuto aver luogo già ai blocchi di partenza della stagione, ma che è naufragato tra le pieghe di un calendario compresso che non lascia spazio a nient’altro che al binomio allenamenti-partite. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Var, è rottura totale tra arbitri e allenatori: a marzo il summit della verità

Approfondimenti su Var Allenatori

Una recente crisi ha portato a una rottura tra il principe e sua figlia, segnando un’altra fase della difficile evoluzione familiare all’interno della monarchia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Var Allenatori

Argomenti discussi: Incredibile: possibile tocco di mano di Comuzzo, il VAR neanche interviene - CalcioNapoli24 | CN24; Di Lorenzo choc, voti e pagelle: Prima la festa, poi il dramma: il fisico ha chiesto il conto per la fatica - CalcioNapoli24 | CN24.

Brooklyn Beckham, è rottura totale coi genitori David e Victoria: «Parlatemi solo tramite i miei avvocati»Ormai è rottura totale tra Brooklyn Beckham, sua moglie Nicola Peltz, e la famiglia di lui. Lo dimostrano i nuovi capitoli della faida familiare che da mesi sta facendo versare fiumi d'inchiostro. vanityfair.it

Clamoroso strappo. Nzola, è rottura totale. L’angolano è fuori rosaM’Bala Nzola non sarà più un giocatore del Pisa. Lo sfogo in conferenza stampa di Gilardino dopo la sconfitta contro il Como (Faremo delle valutazioni, lui deve capire cosa vuole fare nella sua vita ... lanazione.it

"Stiamo soffrendo entrambi. Ci amiamo ma non ci capiamo" Alvaro Morata ha parlato per la prima volta del rapporto con la moglie Alice Campello, confermando di fatto una rottura nel loro matrimonio facebook