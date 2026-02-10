Vannacci subito contro Salvini | il ministro umiliato così dai fedelissimi del generale

La giornata alla Camera si è fatta tesa. I tre deputati di Futuro Nazionale, guidati dal generale Vannacci, hanno sfidato apertamente Matteo Salvini, creando un momento di tensione all’interno del centrodestra. Il ministro dell’Interno si è trovato a dover rispondere alle critiche dei fedelissimi di Vannacci, che hanno messo in discussione alcune sue scelte politiche. La scena si è fatta subito calda, con i toni che si sono alzati e qualche scambio di battute più acceso del solito.

Giornata politicamente complessa per il centrodestra e per il governo Meloni, messo alla prova alla Camera dei deputati dall’esordio parlamentare dei cosiddetti vannacciani, i tre deputati confluiti nel movimento Futuro Nazionale guidato dal generale Roberto Vannacci. Due di loro, Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, provengono dalla Lega, e il debutto è avvenuto su un tema altamente divisivo: il decreto per l’invio di aiuti, anche militari, all’Ucraina. Proprio il dossier Ucraina rappresenta il punto di maggiore frizione per il partito di Matteo Salvini, ed è su questo terreno che Vannacci ha consumato la rottura politica nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vannacci subito contro Salvini: il ministro umiliato così dai fedelissimi del generale Approfondimenti su Vannacci Salvini Addio di Vannacci alla Lega, il Generale contro Salvini: “Matteo parla tanto, poi china il capo e si mette in posizione prona” Vannacci chiude la porta alla Lega e attacca Salvini. "Stai correndo per un hot dog": Lukaku umiliato così dai tifosi del Chelsea Dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions, i tifosi del Chelsea hanno rivolto cori offensivi a Romelu Lukaku durante un allenamento al Maradona. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Vannacci: Salvini è il traditore, dalle armi a Kiev alla legge Fornero Ultime notizie su Vannacci Salvini Argomenti discussi: Vannacci: Il traditore è Salvini, su Kiev e Fornero è stato prono; Vannacci: Un sondaggio Youtrend ci dà al 4,2%, mica male. Il traditore è Salvini; Vannacci lascia la Lega per un futuro nazionale. E Salvini resta deluso e amareggiato; Vannacci a Modena: È Salvini il traditore. E rilancia: Io come Fini? Mi sento invece come Meloni quando ha lasciato il Pdl. Vannacci subito contro Salvini: il ministro umiliato così dai fedelissimi del generaleGiornata politicamente complessa per il centrodestra e per il governo Meloni, messo alla prova alla Camera dei deputati dall’esordio parlamentare dei ... thesocialpost.it Vannacci lascia la Lega, Salvini: Ingrato, capitolo chiuso. Zaia: Un errore imbarcarloLeggi su Sky TG24 l'articolo Vannacci lascia la Lega, Salvini: 'Ingrato, capitolo chiuso'. Zaia: 'Un errore imbarcarlo' ... tg24.sky.it #Vannacci lascia la #Lega e il Carroccio accusa subito il colpo, adesso raccoglierebbe il 7,7% secondo l'ultimo #sondaggio @swg_research x.com #Vannacci lascia la #Lega e il Carroccio accusa subito il colpo, adesso raccoglierebbe il 7,7% secondo l'ultimo #sondaggio #Swg - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.