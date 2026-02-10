Vannacci rivendica e attacca | ‘In Europa sono arrivato da solo è la Lega che ha cambiato idee’

Vannacci si difende dopo le accuse di Calenda, che lo ha chiamato traditore e servo di Putin. Il generale ha dichiarato di essere arrivato in Europa da solo e di aver visto la Lega cambiare posizione nel tempo. La polemica tra i due continua, mentre sui social si infiamma il dibattito sulla sua figura e le sue parole.

Roberto Vannacci è in questi giorni al centro del dibattito pubblico. Dopo l’uscita dalla Lega e le contestuali accuse del segretario del Carroccio, Matteo Salvini, che lo ha tacciato di essere un “traditore” e di aver usato il partito come “taxi”, si è posta la questione del suo ruolo da eurodeputato. L’autore de “Il mondo al contrario”, infatti, si era candidato come indipendente sostenuto dalla Lega alle elezioni europee del giugno 2024, raccogliendo più di 500 mila preferenze e risultando eletto. Una volta abbandonato il Carroccio e fondato “Futuro Nazionale”, da via Bellerio sono state chieste a gran voce le dimissioni del generale dal Parlamento Europeo poiché, sostiene il partito di Salvini, avrebbe tradito il mandato elettorale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

