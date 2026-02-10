Valigia rubata alla moglie di Fabio Capello con gioielli per 240mila euro | 4 condanne

Una valigia con gioielli e orologi di lusso, lasciata sul marciapiede, è stata rubata. La valigia apparteneva alla moglie dell’ex allenatore Fabio Capello e conteneva preziosi per circa 240 mila euro. La vicenda si è conclusa con quattro condanne per i responsabili del furto.

Una valigia piena di gioielli, orologi di lusso e preziosi con diamanti dimenticata sul marciapiedi e rubata. Ora, a nove anni di distanza dal furto ai danni della moglie dell'ex giocatore e allenatore Fabio Capello, datato 2017, sono arrivate le condanne. L'episodio era avvenuto a Malpensa.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

