Valanghe il rischio in Trentino è e resterà per un po' nella fascia più alta

Le valanghe continuano a preoccupare in Trentino. Il rischio di slavine rimane molto alto, anche dopo le ultime nevicate e gli incidenti di questi giorni. Le autorità invitano ancora alla massima prudenza e a rispettare le allerte, perché la situazione non si è ancora rasserenata.

Il rischio valanghe in Trentino è altissimo, anche e soprattutto alla luce dei fatti drammatici accaduti negli ultimi giorni. Tecnicamente, il grado di pericolo 3, la fascia più alta, definisce il rischio valanghe nella nostra provincia, soprattutto al di sopra del limite del bosco, come “marcato”. È quanto emerge dal bollettino valanghe Euregio, aggiornato alle 17 di ieri, lunedì 9 febbraio, che segnala condizioni molto insidiose per le escursioni e per le discese fuori pista. All’interno del manto nevoso presente in quota persistono strati deboli, in particolare sui pendii esposti a ovest, nord ed est.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Con l'arrivo della neve, il rischio di valanghe in Trentino aumenta, specialmente nelle zone superiori ai 1.

