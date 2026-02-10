Usman rider sempre di corsa | Non siamo macchine
Muhammad Usman, un rider di Firenze, racconta di essere arrivato in Italia dal Pakistan nel 2016, quando aveva appena 16 anni. Sempre in movimento, Usman si sente spesso paragonato a una macchina, ma lui ribadisce: «Non siamo macchine». Lavora duro ogni giorno, cercando di far quadrare i conti tra consegne e strada.
Muhammad Usman lavora come rider nelle strade di Firenze. Racconta di essere arrivato in Italia dal Pakistan nel 2016 quando aveva 16 anni. «Sono passato dalla Turchia – afferma – E dopo sette giorni di navigazione su una barca sono finalmente arrivato in Puglia. Lì ho passato tre anni e ho iniziato a fare tanti lavori. Nel 2021 sono arrivato a Firenze dove ho iniziato a lavorare nei ristoranti come aiuto cuoco. In dieci anni in Italia ho fatto tante esperienze». Come ha iniziato a fare il rider? Avevo lasciato un lavoro perché lì mi trattavano male e ho iniziato a fare consegne a domicilio per un ristorante pachistano. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
