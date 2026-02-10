Muhammad Usman, un rider di Firenze, racconta di essere arrivato in Italia dal Pakistan nel 2016, quando aveva appena 16 anni. Sempre in movimento, Usman si sente spesso paragonato a una macchina, ma lui ribadisce: «Non siamo macchine». Lavora duro ogni giorno, cercando di far quadrare i conti tra consegne e strada.

Muhammad Usman lavora come rider nelle strade di Firenze. Racconta di essere arrivato in Italia dal Pakistan nel 2016 quando aveva 16 anni. «Sono passato dalla Turchia – afferma – E dopo sette giorni di navigazione su una barca sono finalmente arrivato in Puglia. Lì ho passato tre anni e ho iniziato a fare tanti lavori. Nel 2021 sono arrivato a Firenze dove ho iniziato a lavorare nei ristoranti come aiuto cuoco. In dieci anni in Italia ho fatto tante esperienze». Come ha iniziato a fare il rider? Avevo lasciato un lavoro perché lì mi trattavano male e ho iniziato a fare consegne a domicilio per un ristorante pachistano. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Usman, rider sempre di corsa: «Non siamo macchine»

Approfondimenti su Muhammad Usman

I carabinieri hanno intensificato i controlli nei confronti dei rider, che spesso circolano contromano e sui marciapiedi.

A Milano si svolge il processo a Glovo, con il manager che spiega come i dati sui turni siano stati cancellati per motivi di privacy.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Muhammad Usman

Argomenti discussi: Usman, rider sempre di corsa: Non siamo macchine.