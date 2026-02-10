US says it struck vessel in eastern Pacific killing two

La Marina statunitense ha colpito un'imbarcazione nell’est dell’Oceano Pacifico. Due persone sono morte, una è riuscita a salvarsi. L’attacco si è verificato lunedì, ma ancora non sono stati chiariti i motivi dietro l’azione militare. La notizia ha già fatto il giro delle agenzie, mentre le autorità stanno indagando sui dettagli dell’incidente.

Feb 9 (Reuters) - The U.S. military on Monday said it launched a strike on a vessel in the eastern Pacific, killing two people and leaving one survivor, the latest such incident. President Donald Trump's administration has touted its success in recent weeks at taking out suspected drug trafficking vessels. The military said in a post on X that the vessel was "engaged in narco-trafficking operations." Nelle ultime settimane l'amministrazione del presidente Donald Trump ha sottolineato i suoi successi nell'abbattere le imbarcazioni sospettate di traffico di droga. L'esercito ha detto in un post su X che l'imbarcazione era "impegnata in operazioni di narcotraffico".

