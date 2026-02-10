Dietro le quinte di Uomini e Donne, Martina De Ioannon si trova in mezzo a una vera e propria bufera. La ragazza si è ritrovata isolata dalla redazione, con alcuni follower che l’hanno abbandonata e un silenzio che dura ormai da giorni. La situazione si è fatta tesa, tra unfollow e perdoni improvvisi, lasciando tutti a chiedersi cosa stia succedendo davvero nel programma.

Dietro le quinte del programma esplode il caso Martina: unfollow, silenzi e perdoni inaspettati. Scopri cosa sta succedendo davvero. Dietro i sorrisi e i petali di rose del programma più amato del pomeriggio italiano, si nasconde un terremoto emotivo che scuote la redazione di Uomini e Donne. Una mossa silenziosa ma potentissima ha acceso le luci sul backstage: Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha smesso di seguire su Instagram Martina De Ioannon. Un gesto che, nel linguaggio non detto del mondo social, vale come una dichiarazione di guerra. A scatenare il gelo tra le due, sarebbero state le rivelazioni shock di Ciro Solimeno, ex corteggiatore ed ora di nuovo protagonista nel dating show. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Uomini e Donne, rottura clamorosa: Martina De Ioannon isolata dalla redazione!

Uomini e Donne, rottura clamorosa: Martina De Ioannon isolata dalla redazione!

