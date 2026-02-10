Uomini e Donne anticipazioni | Maria rimprovera Ciro Elisabetta litiga con Gianni Sperti

Oggi a Uomini e Donne c’è stato un gran trambusto. Maria ha rimproverato Ciro, che dopo aver eliminato Alessia Antonetti ha detto di volerla rivedere. Nel frattempo, Elisabetta ha baciato un nuovo cavaliere, scatenando discussioni tra i presenti. Tra lacrime e tensioni, la registrazione si è conclusa con diversi colpi di scena.

Nella registrazione di oggi 10 febbraio Tra lacrime e discussioni, Ciro Solimeno elimina Alessia Antonetti, salvo poi dichiarare di volerla rivedere, Elisabetta bacia un nuovo cavaliere. Oggi, martedì 10 febbraio, negli studi di Uomini e Donne si è svolta la seconda registrazione settimanale del celebre dating show di Maria De Filippi e degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che continua a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 dal lunedì al venerdì pomeriggio. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine. Trono Classico: Edoardo e Paola: chiusura inaspettata Ieri Paola aveva detto no alla richiesta del cavaliere di uscire insieme dal programma, oggi la dama spiega che non è andata giù che Edoardo volesse lasciare lo studio con la scusa dell'intimità, e decide .

