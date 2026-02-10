Un’Olimpiade come leva per uno sviluppo più equilibrato Scrive Sarzana Airbnb

Le Olimpiadi non sono solo gare e medaglie. Sono anche un’occasione per mettere in mostra ciò che rende un paese speciale. Molti pensano che questi eventi possano aiutare a creare uno sviluppo più equilibrato, attirando investimenti e attenzione su zone meno conosciute. Sarzana di Airbnb lo sottolinea, ricordando che anche un grande evento sportivo può diventare un’opportunità per far crescere un intero territorio.

I grandi eventi sono molto più di una celebrazione sportiva. Sono momenti in cui un intero Paese può raccontare ciò che lo rende unico. Per questo Airbnb si impegna da anni a sostenere territori, comunità e ospiti in ogni fase del viaggio, creando opportunità concrete per chi vive e lavora nelle destinazioni coinvolte. Milano-Cortina 2026 rappresenta un appuntamento storico e siamo orgogliosi di contribuire a mostrarne il valore, accompagnando viaggiatori da tutto il mondo alla scoperta dell’Italia più autentica. Per noi, ogni soggiorno è un ponte tra persone, un’occasione per generare ricadute positive e durature che vadano ben oltre le due settimane di gara. 🔗 Leggi su Formiche.net

La recente stretta del governo sugli affitti brevi ha generato incertezza tra proprietari e operatori del settore.

