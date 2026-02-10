Uno chef da record | 40 anni di cucina Gaetano Trovato lancia il Teatro del Gusto

Gaetano Trovato festeggia i suoi 40 anni di cucina con un’idea originale. Invece di fare feste o interviste, ha deciso di aprire il suo “Teatro del Gusto” a Colle di Val d’Elsa. Qui mette in scena i piatti e le storie della sua lunga carriera, coinvolgendo una brigata di collaboratori come una vera compagnia teatrale. È un modo diverso di celebrare, che unisce ricordi e creatività in un evento che vuole essere anche un viaggio tra sapori e emozioni.

Colle di Val d'Elsa (Siena), 10 febbraio 2026 – C'è un modo elegante per festeggiare quarant'anni di cucina senza rifugiarsi nella nostalgia o nell'autocelebrazione: trasformare la memoria in racconto, il gusto in scena, la brigata in compagnia teatrale. È ciò che hanno fatto gli Arnolfini, gli chef e la squadra del ristorante due stelle Michelin Arnolfo di Colle di Val d'Elsa, guidati da Gaetano Trovato, che per celebrare l'anniversario hanno ideato un progetto ambizioso e tutt'altro che statico. Si chiama ' Teatro del Gusto ' e non è un titolo ammiccante, ma una promessa mantenuta. Un anno di lavoro, quattordici portate, otto abbinamenti al calice tra vini e cocktail, con una menzione speciale per questi ultimi e per l'Americano, grande amore dello chef, con una modalità di servizio che esce dai binari del fine dining convenzionale.

