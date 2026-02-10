Università firmato l’accordo coi sindacati al MUR | sospeso lo stato di agitazione Impegni su stipendi e riforma della Legge 240

Il Ministero dell'Università e i sindacati hanno firmato un accordo che mette fine allo stato di agitazione. L’accordo prevede impegni su stipendi e sulla riforma della Legge 240. La firma è arrivata il 28 gennaio 2026, dopo settimane di tensioni tra le parti. Ora si apre una fase di dialogo più stabile, con l’obiettivo di migliorare le condizioni del personale universitario.

Il 28 gennaio 2026, il Ministero dell'Università e i sindacati hanno siglato un protocollo d'intesa per rafforzare il dialogo istituzionale. L'accordo prevede un confronto preventivo su riforme chiave, come la Legge 2402010 e il FFO, e impegni concreti per aumentare le retribuzioni del personale tecnico-amministrativo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Questa mattina all’Università di Perugia il Segretario Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca ha incontrato rettrice e docenti per discutere della nuova legge 240.

