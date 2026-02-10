Unifi apre gli archivi per il Giorno del Ricordo | Aiutateci a ricostruire le vite dei giovani profughi

Firenze apre gli archivi per il Giorno del Ricordo. L’università Unifi ha deciso di mettere a disposizione i documenti storici legati a quegli anni, chiedendo aiuto a chi può fornire dettagli e ricordi. L’obiettivo è ricostruire le vite di quei giovani profughi che hanno perso tutto, ma non la voglia di andare avanti. Molti di loro, anche se lontani nel tempo, hanno ancora ricordi vividi di quegli anni difficili, e ora l’ateneo chiede il contributo di chi può raccontare qualcosa.

FIRENZE – Erano giovani, avevano perso la casa e spesso la famiglia, ma non la volontà di costruire il proprio futuro sui libri. In occasione del Giorno del Ricordo 2026, l’università di Firenze riapre i propri cassetti della memoria per rintracciare i volti e le storie di quegli studenti che, nell’immediato secondo dopoguerra, arrivarono nel capoluogo toscano fuggendo dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. L’iniziativa, lanciata nell’Aula Magna del Rettorato, vede la collaborazione tra l’Archivio Storico dell’Ateneo e il Comitato provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Angvd).🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Unifi Giorno Del Ricordo Giorno del ricordo: UniFi in campo per riscoprire le storie degli studenti giuliano dalmati Firenze si prepara a ricordare il giorno del ricordo con un’iniziativa dell’Università di Firenze. Giorno del Ricordo, una mappa ricorda i luoghi dell'esodo dei profughi accolti a Verona Questa mattina a Verona è stata presentata una nuova mappa che ricorda i luoghi dell'esodo dei profughi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Unifi Giorno Del Ricordo Argomenti discussi: Giorno del ricordo: UniFi in campo per riscoprire le storie degli studenti giuliano dalmati. Milei apre gli archivi: tutta la verità sulla fuga dei nazisti in ArgentinaAdolf Hitler non è morto suicida nel suo bunker di Berlino il 30 aprile 1945. Una volta capito di aver perso inesorabilmente la guerra, il Fuhrer infatti va di corsa all'aeroporto berlinese, prende un ... huffingtonpost.it Milei apre gli archivi segreti sulla fuga dei nazisti in ArgentinaIl Presidente argentino ufficializza la desecretazione dei documenti relativi alla fuga nel Paese dei criminali nazisti. Secondo gli storici furono circa 5000 i fuggitivi arrivati in Argentina alla ... panorama.it Il Museo Galileo apre due opportunità di tirocinio retribuito per chi vuole trasformare la formazione in esperienza professionale reale. Il percorso prevede sei mesi di tirocinio, rinnovabili, preceduti da un mese di formazione teorica non formale, per acqui - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.