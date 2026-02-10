Unieuro | Sotto controllo europeo il futuro del rivenditore bloccato l’ingresso di JDcom

Unieuro resta sotto controllo europeo dopo che le autorità hanno bloccato l’ingresso del colosso cinese JD.com. La catena di elettronica di consumo di Forlì può continuare a funzionare senza pressioni da parte di investitori stranieri, per ora. La decisione arriva mentre si intensificano i controlli sulle acquisizioni straniere nel settore.

Unieuro, il rivenditore italiano di elettronica di consumo con quartier generale a Forlì, continua a operare sotto controllo europeo, evitando per il momento l'acquisizione da parte del colosso cinese JD.com. La partita per il controllo del gruppo, che rappresenta un asset strategico per il retail italiano, si gioca ora sul fronte europeo con l'Opa lanciata dal ceco Daniel Kretinsky su Fnac Darty, società controllante di Unieuro. La sede di Unieuro a Forlì resta quindi il fulcro di un'attività che ha assunto una rilevanza non solo economica, ma anche geopolitica.

