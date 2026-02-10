Unieuro il quartier generale resta a Forlì e non finisce in mano cinese per ora
Unieuro conferma che il suo quartier generale rimarrà a Forlì. La catena di elettronica di consumo italiana respinge le voci di un possibile acquisto da parte del colosso cinese JD. Per ora, l’azienda continuerà a operare sotto controllo europeo, senza cambiamenti di proprietà.
Forlì, 10 febbraio 2026 – Unieuro, il cuore dell’elettronica di consumo italiana con quartier generale a Forlì, resta per il momento sotto controllo europeo e non finirà nelle mani del gigante cinese JD.com. Il controllo della distribuzione è diventato un tema strategico e geopolitico e il gruppo forlivese è al centro di una partita che va ben oltre i confini della Romagna. L’ingresso del colosso cinese JD.com nel capitale di Ceconomy, controllore di Fnac Darty – a sua volta proprietaria di Unieuro – ha fatto temere uno spostamento del controllo verso soggetti extra-Ue, ma secondo gli esperti la situazione sembra sotto controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Pistoia si conferma un campo ostico: non basta il cuore, l'Unieuro Forlì finisce ko
Pistoia si conferma una sfida difficile per tutte le squadre.
Basket, l'Unieuro Forlì fa la voce grossa e dilaga in casa della Gemini Mestre: finisce 55 a 83
L'Unieuro Forlì ha ottenuto una convincente vittoria in trasferta contro Gemini Mestre, con il punteggio di 55-83.
