Unieuro conferma che il suo quartier generale rimarrà a Forlì. La catena di elettronica di consumo italiana respinge le voci di un possibile acquisto da parte del colosso cinese JD. Per ora, l’azienda continuerà a operare sotto controllo europeo, senza cambiamenti di proprietà.

Forlì, 10 febbraio 2026 – Unieuro, il cuore dell’elettronica di consumo italiana con quartier generale a Forlì, resta per il momento sotto controllo europeo e non finirà nelle mani del gigante cinese JD.com. Il controllo della distribuzione è diventato un tema strategico e geopolitico e il gruppo forlivese è al centro di una partita che va ben oltre i confini della Romagna. L’ingresso del colosso cinese JD.com nel capitale di Ceconomy, controllore di Fnac Darty – a sua volta proprietaria di Unieuro – ha fatto temere uno spostamento del controllo verso soggetti extra-Ue, ma secondo gli esperti la situazione sembra sotto controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Unieuro, il quartier generale resta a Forlì e non finisce in mano cinese (per ora)

