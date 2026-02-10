Unicredit volano profitti e dividendi
La banca Unicredit ha chiuso il 2025 con un utile record di 10,6 miliardi di euro. Un risultato che supera le aspettative e rafforza la volontà di distribuire dividendi più sostanziosi. L’amministratore delegato punta a rendere ancora più ambizioso il piano di crescita, forte dei risultati ottenuti.
Un utile record e un nuovo piano che vuole essere ancora più ambizioso. C'è molto del talento da banchiere d'investimento dell'amministratore delegato di Unicredit nei 10,6 miliardi di profitti netti realizzati nel 2025. A dare una spinta in più non è stata solo la cosiddetta attività caratteristica - vale a dire prestiti e commissioni - ma un tesoretto da dividendi che Andrea Orcel è stato capace di raddoppiare in un anno: frutto degli investimenti fatti su Commerzbank e Alphabank, che hanno garantito alla causa 980 milioni di euro. Sempre queste ultime portano in dote 440 milioni di profitti netti sugli investimenti, legati all'apprezzamento di attività acquisite a sconto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
