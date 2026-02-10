Una raccolta romantica targata DC perfetta per celebrare San Valentino

La DC Comics ha preparato una raccolta speciale per chi vuole celebrare San Valentino con i fumetti. La raccolta è pensata per gli appassionati che vogliono condividere un momento romantico leggendo le storie dei loro eroi preferiti. È un’idea semplice, ma che può rendere più bello il giorno degli innamorati.

A tutti gli amanti dei fumetti, la DC Comics ha il regalo perfetto per voi se volete festeggiare la festa dell'amore con il vostro partner. Ecco il comunicato stampa: L'amore è una forza inarrestabile, capace di trionfare contro le avversità e gli ostacoli della vita. Da più di ottant'anni anche i supereroi della DC combattono le forze del male che minacciano l'esistenza stessa del Multiverso, mossi dall'amore per il proprio partner, per la famiglia, per gli amici e, più in generale, per il prossimo. Il volume DC: Speciale San Valentino 2026, in uscita giovedì 12 febbraio per Panini Comics, raccoglie 16 storie che raccontano alcune delle più belle geste d'amore dei personaggi più amati della casa editrice.

