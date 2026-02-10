Una Piega per lo Ior | domenica anche a Ravenna e Lugo parrucchieri in campo contro il cancro

Domenica 15 febbraio, i parrucchieri di Ravenna e Lugo si mettono in gioco contro il cancro infantile. In occasione della Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna, tra cui Ravenna e Lugo, si uniscono per mostrare il loro sostegno agli adolescenti che lottano contro la malattia. Un’iniziativa che coinvolge negozi di parrucchieri pronti a fare una piega speciale, con l’obiettivo di sensibilizzare e dare forza a chi sta affrontando momenti difficili.

Domenica 15 febbraio, Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna – Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Rimini e Riccione – più Pesaro e Argenta si uniranno idealmente per far sentire la propria vicinanza agli adolescenti che affrontano una diagnosi di tumore. Torna.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

