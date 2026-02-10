Una Piega per lo Ior | domenica anche a Ravenna e Lugo parrucchieri in campo contro il cancro

Domenica 15 febbraio, i parrucchieri di Ravenna e Lugo si mettono in gioco contro il cancro infantile. In occasione della Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna, tra cui Ravenna e Lugo, si uniscono per mostrare il loro sostegno agli adolescenti che lottano contro la malattia. Un’iniziativa che coinvolge negozi di parrucchieri pronti a fare una piega speciale, con l’obiettivo di sensibilizzare e dare forza a chi sta affrontando momenti difficili.

Domenica 15 febbraio, Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna – Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Rimini e Riccione – più Pesaro e Argenta si uniranno idealmente per far sentire la propria vicinanza agli adolescenti che affrontano una diagnosi di tumore. Torna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Ravenna Lugo "Una piega per lo Ior": domenica anche a Forlì e Cesena parrucchieri in campo contro il cancro Domenica, anche a Forlì e Cesena, i parrucchieri scendono in campo contro il cancro infantile. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ravenna Lugo Argomenti discussi: Una piega per lo IOR; Una piega per lo Ior, domenica 15 febbraio anche a Ravenna e Lugo parrucchieri in campo contro il cancro; Torna una piega per lo Ior, maratona di solidarietà; Torna a Ravenna e Lugo Una piega per lo Ior: il ricavato finanzierà l'istruzione domiciliare dei ragazzi col cancro. Torna una piega per lo IOR, maratona di solidarietàDomenica prossima da parrucchieri ed estetisti di Ravenna e Lugo . msn.com Buon Vivere: torna Gino, il padre di Giulia Cecchettin. E c’è una piega per l’hospiceIl Festival del Buon Vivere cala il sipario ma lo fa in grande: la giornata si apre alle 9 all’Istituto Salesiano Orselli con ‘Una piega per l’Hospice’, l’iniziativa solidale dell’associazione Amici ... ilrestodelcarlino.it Questa domenica, 15 febbraio, concedetevi una coccola in uno dei dieci "temporary beauty salon" di UNA PIEGA PER LO IOR: ci troverete più di 200 operatori e operatrici di bellezza pronti a prendersi cura di voi! In questo modo ci aiuterete anche a garan - facebook.com facebook Torna 'Una #piega per lo @IOR_ONLUS ', maratona di bellezza e solidarietà. Domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 8.30 alle 17 presso la Sede di #FORMart, Ente di Formazione del Sistema #Confartigianato, in Viale Newton 78 a #Ravenna: confartigianato.r x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.