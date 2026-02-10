Una luce ELEGANCE continua a splendere per la TNA

La scorsa settimana a NXT si è vista una difesa del titolo che mancava da tempo. Le campionesse delle Elegance Brand hanno affrontato un match forte e convincente, che ha mostrato la loro solidità e determinazione. Non si trattava solo di un trionfo, ma di un passo importante per rafforzare la loro posizione nel mondo del wrestling. La vittoria ha acceso l’entusiasmo tra i fan, che aspettano ora nuovi affrontamenti per vedere se le campionesse riusciranno a mantenere il titolo.

Quanto visto la scorsa settimana a NXT mi fa esultare e non perché una star TNA ha trionfato contro una star del terzo brand WWE, bensì perché finalmente abbiamo visto una difesa titolata degna, ma soprattutto utile a rafforzare le campionesse in carica, le Elegance Brand. Ho apprezzato molto questo esito, a dir la verità ancora più di quelle difese viste per mano di Jordynne Grace nel 2024, o della vittoria di Ash By Elegance lo scorso anno. Qui, finalmente, è stata presa in considerazione un minimo di rivalsa da parte di entrambi i booking team per accontentare ogni fascia di pubblico. Ora il brand dell'eleganza ricomincia effettivamente a brillare privo di minacce, o meglio, sono loro una netta minaccia per gli altri a causa del ritorno lottato sempre più imminente di Ash.

