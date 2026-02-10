Una cena nel cuore di Milano alla scoperta di giovani chef emergenti
Questa sera a Eataly Milano Smeraldo si tiene un’altra cena dedicata ai giovani chef emergenti. Il calendario di eventi ‘Giovani Talenti’ continua a proporre serate di cucina innovativa, con talenti ancora poco noti ma già pronti a lasciare il segno. È un’occasione per scoprire nuovi sapori e apprezzare la creatività dei cuochi di domani.
Prosegue il calendario di appuntamenti a cena con il format ‘Giovani Talenti’ a Eataly Milano Smeraldo. Per l'occasione, il ristorante Food&Pizza Theatre ospita ogni mercoledì i protagonisti della nuova cucina contemporanea per serate uniche. Il nuovo appuntamentoMercoledì 18 febbraio sarà.🔗 Leggi su Milanotoday.it
La città si prepara alla grande notte di Milano, dove i fratelli Cerea cucineranno la cena di gala che inaugura ufficialmente le Olimpiadi 2026.
