Un tiramisù da Guinness | nella brigata di Locatelli c’è la sangiovannese Ilaria Chiatti

Giorgio Locatelli ha coinvolto Ilaria Chiatti, la sangiovannese, in un’impresa davvero speciale. Insieme, hanno preparato un tiramisù che promette di battere il record mondiale per il più lungo mai realizzato. La grande sfida si è svolta ieri ad Arezzo, con una squadra compatta e tanta voglia di fare qualcosa di unico. La lunga fila di ingredienti e le mani esperte hanno dato vita a un dolce che potrebbe entrare nel Guinness dei primati.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – In un'allegra brigata con Giorgio Locatelli per realizzare il tiramisù più lungo del mondo. Un dream team selezionato, solo professionisti di una certa esperienza, nel quale farà parte anche la chef sangiovannese Ilaria Chiatti nel contest in programma a Londra il 25 e il 26 aprile alla Chelsea Old Town Hall. E tra i circa 100 cuochi selezionati per questo speciale Guinness World Record c'è anche la 33enne, che a Londra ci vive e lavora da 13 anni e che avrà al suo fianco, tra gli altri, anche il famoso chef italiano giudice del programma «Master Chef» che nel Regno Unito ha costruito ormai da anni le sue fortune: «Faccio parte del direttivo dell'Italian Culinary Consortium - afferma la Chiatti - e non appena mi si è prospettata questa opportunità l'ho colta al volo.

