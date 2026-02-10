Un tesoro d’arte riemerge al MuCE per il San Valentino segreto nei Colli Euganei

A Galzignano Terme, nei Colli Euganei, il museo riapre le porte con un’esposizione speciale dedicata a San Valentino. La città si anima con visitatori che scoprono pezzi di arte e storie legate alla festività, in un percorso che unisce passato e tradizione. La manifestazione attira appassionati e famiglie, desiderosi di vivere un momento diverso tra cultura e bellezza.

A Galzignano Terme, nei suggestivi Colli Euganei in provincia di Padova, San Valentino si celebra tra arte, storia e tradizione. L’occasione è unica: ammirare un capolavoro seicentesco, riscoprire la storia della Chiesa Antica di Santa Maria Assunta e immergersi nella magia di un territorio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

A febbraio, il Museo dei Colli Euganei ha in programma una serie di eventi che coinvolgono arte, musica e letteratura.

Prenota la cena di San Valentino sui Colli Euganei, un'occasione per vivere un momento speciale in un ambiente tranquillo.

