Un tesoro d’arte riemerge al MuCE per il San Valentino segreto nei Colli Euganei
A Galzignano Terme, nei Colli Euganei, il museo riapre le porte con un’esposizione speciale dedicata a San Valentino. La città si anima con visitatori che scoprono pezzi di arte e storie legate alla festività, in un percorso che unisce passato e tradizione. La manifestazione attira appassionati e famiglie, desiderosi di vivere un momento diverso tra cultura e bellezza.
A Galzignano Terme, nei suggestivi Colli Euganei in provincia di Padova, San Valentino si celebra tra arte, storia e tradizione. L’occasione è unica: ammirare un capolavoro seicentesco, riscoprire la storia della Chiesa Antica di Santa Maria Assunta e immergersi nella magia di un territorio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
L'Amore al MuCE, gli eventi di febbraio al Museo dei Colli Euganei
A febbraio, il Museo dei Colli Euganei ha in programma una serie di eventi che coinvolgono arte, musica e letteratura.
Cena di San Valentino sui Colli Euganei
Prenota la cena di San Valentino sui Colli Euganei, un’occasione per vivere un momento speciale in un ambiente tranquillo.
Un tesoro d'arte riemerge al MuCE per il San Valentino segreto nei Colli EuganeiL'occasione è unica: ammirare un capolavoro seicentesco, riscoprire la storia della Chiesa Antica di Santa Maria Assunta e immergersi nella magia di un territorio straordinario. Qui, arte, cultura e ...
