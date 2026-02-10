Un San Valentino tra frutta sport e benessere

Il Mercato Coperto di via Montebello si appresta a vivere una giornata speciale. Domani, tra frutta, sport e benessere, il mercato si trasforma in un punto di incontro dedicato alla salute. Tante bancarelle offriranno prodotti freschi e naturali, mentre alcune iniziative sportive coinvolgeranno i visitatori. L’obiettivo è promuovere uno stile di vita più equilibrato, anche in occasione di San Valentino. Un modo diverso per festeggiare, all’insegna del benessere e della solidarietà.

Il Mercato Coperto di via Montebello 43 si prepara a tingersi nuovamente dei colori della salute e della solidarietà. Torna infatti per il quarto anno consecutivo ' Un fruttuoso San Valentino ', l'iniziativa firmata Coldiretti che trasforma la festa degli innamorati in un'occasione per celebrare l'amore verso se stessi e verso il nostro territorio. L'appuntamento, fissato per venerdì, si conferma un punto di riferimento per la cittadinanza, offrendo uno spazio di confronto gratuito e aperto a tutti. Alla presentazione dell'evento, l'assessore alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti. "L'amministrazione – afferma – è da anni impegnata nella promozione della prevenzione che, come ripetiamo sempre, rimane la prima e più efficace medicina".

