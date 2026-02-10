L’Italia torna a sorridere alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo un lunedì senza medaglie, la giornata di martedì ha portato un oro, un bronzo, un quarto e un quinto posto. La spedizione italiana si risolleva, con Goggia e Giacomel protagonisti in diverse discipline.

Un oro, un bronzo, un quarto e un quinto posto. Questo è il riassunto per grandi somme della giornata che l’Italia ha vissuto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove il Bel Paese è tornato a incrementare il proprio bottino dopo un lunedì a secco di podi nella rassegna a cinque cerchi. Non sono mancate un paio di delusioni da un paio di punte attesissime di fronte al proprio pubblico e che non sono riuscite a incidere come avremmo sperato. Il trionfo è arrivato all’oro di pranzo nella staffetta mista di short track: Arianna Fontana ha inventato una grande magia a metà gara, operando un sorpasso tatticamente e tecnicamente magistrale ai danni della cinese, prodigandosi poi in un cambio stellare con Elisa Confortola, si è creato il vuoto, Thomas Nadalini ha gestito il margine e poi Pietro Sighel ha avuto l’onore di chiudere i conti, tra l’altro tagliando il traguardo di spalle, a dimostrazione di un dominio totale inscenato a Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Un oro, un bronzo e un legno: l’Italia dà una svolta nella giornata storta di Goggia e Giacomel

Sofia Goggia si prende un bronzo che tiene testa a tutte le aspettative degli italiani.

Fontana e Sighel conquistano l’oro nella staffetta mista di short track, regalando un risultato storico all’Italia.

