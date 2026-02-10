Un nobile fiorentino chiede di bloccare il film di Virzì con Mastandrea | il tribunale respinge l’istanza

Un nobile fiorentino ha chiesto di bloccare il film di Virzì con Mastandrea. Il tribunale ha respinto l’istanza, lasciando il film in sala. L’erede di una famiglia aristocratica sosteneva che il film avrebbe danneggiato la sua reputazione, ma le autorità hanno deciso di non intervenire.

