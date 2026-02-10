Un guizzo di Lasagna fa esplodere lo stadio Euganeo Carrarese sconfitta a Padova

Una vittoria netta quella del Padova contro la Carrarese, che esce sconfitto dallo stadio Euganeo. Nonostante siano stati solo due i tiri in porta dei liguri, sono stati sufficienti per portare a casa i tre punti. Alla fine, un guizzo di Lasagna ha fatto esplodere il pubblico e deciso il risultato. La Carrarese torna a casa a mani vuote, mentre il Padova festeggia una vittoria importante in casa.

Padova, 10 febbraio 2026 – Sconfitta amara per la Carrarese che ha subito soltanto due tiri in porta dal Padova ma sono bastati per lasciare i tre punti allo stadio Euganeo. Gli azzurri pagano un gol preso in maniera ingenua alla mezzora ma soprattutto il non aver saputo sfruttare la netta supremazia territoriale avuta nella successiva ora di gioco. Partono meglio i locali che pressano molto nei minuti iniziali. La Carrarese si fa viva all’8’ con Zanon che ruba palla e serve Abiuso la cui girata in area è imprecisa. Sul fronte opposto al 9’ Bleve deve distendersi per deviare un’insidiosa conclusione da fuori di Harder. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un guizzo di Lasagna fa esplodere lo stadio Euganeo. Carrarese sconfitta a Padova Approfondimenti su Padova Carrarese L’acuto di Lasagna ferma la Carrarese: all’Euganeo passa il Padova di misura Questa sera il Padova batte la Carrarese 1-0 all’Euganeo. Padova, 3 punti di platino! Lasagna decide con la Carrarese, prima vittoria dell'era Banzato Il Padova torna a sorridere e ottiene tre punti fondamentali contro la Carrarese. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Attenzione! Molto meglio della lasagna, questa ricetta è un successo garantito a pranzo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.