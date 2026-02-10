Un grosso Nintendo Direct principale è in programma a febbraio con un nuovo gioco di Mario per un leak

Nintendo si prepara a sorprendere di nuovo. La casa di Kyoto avrebbe in programma un evento importante per la terza settimana di febbraio, con grande probabilità annunci di nuovi giochi e aggiornamenti. Tra le indiscrezioni circolate, si parla di un nuovo titolo di Mario che potrebbe essere svelato proprio in questa occasione. I fan attendono con ansia, mentre l’azienda mantiene il massimo riserbo.

Secondo nuove indiscrezioni, Nintendo starebbe preparando un Nintendo Direct di grande rilievo previsto per la terza settimana di febbraio 2026. Si tratterebbe di un evento “principale”, distinto dai recenti Direct tematici e da quello dedicato ai partner, con annunci di primo piano. La voce più rumorosa riguarda la possibile presentazione di un nuovo capitolo di Super Mario in 3D per Nintendo Switch 2. Al momento si parla esclusivamente di un leak, da prendere con cautela. Tuttavia, alcuni elementi di contesto rendono lo scenario plausibile. Le informazioni arrivano da più leaker, tra cui Nash Weedle e Attackdabacklog (grazie a MyNintendoNews ). 🔗 Leggi su Game-experience.it

