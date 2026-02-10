Nintendo si prepara a sorprendere di nuovo. La casa di Kyoto avrebbe in programma un evento importante per la terza settimana di febbraio, con grande probabilità annunci di nuovi giochi e aggiornamenti. Tra le indiscrezioni circolate, si parla di un nuovo titolo di Mario che potrebbe essere svelato proprio in questa occasione. I fan attendono con ansia, mentre l’azienda mantiene il massimo riserbo.

Secondo nuove indiscrezioni, Nintendo starebbe preparando un Nintendo Direct di grande rilievo previsto per la terza settimana di febbraio 2026. Si tratterebbe di un evento “principale”, distinto dai recenti Direct tematici e da quello dedicato ai partner, con annunci di primo piano. La voce più rumorosa riguarda la possibile presentazione di un nuovo capitolo di Super Mario in 3D per Nintendo Switch 2. Al momento si parla esclusivamente di un leak, da prendere con cautela. Tuttavia, alcuni elementi di contesto rendono lo scenario plausibile. Le informazioni arrivano da più leaker, tra cui Nash Weedle e Attackdabacklog (grazie a MyNintendoNews ). 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Un grosso Nintendo Direct “principale” è in programma a febbraio con un nuovo gioco di Mario, per un leak

Approfondimenti su Nintendo Direct

A febbraio 2026 è previsto un nuovo Nintendo Direct, con possibilità di annunciare un nuovo capitolo di Super Mario 3D.

Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct dedicato esclusivamente a Super Mario Galaxy – Il Film.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Tutto il Nintendo Direct in un minuto

Ultime notizie su Nintendo Direct

Argomenti discussi: Indiana Jones e l'Antico Cerchio per Nintendo Switch 2 è su cartuccia, Fallout 4 e Oblivion no; Nintendo Direct: Partner Showcase, c'è l'annuncio ufficiale: il 5 febbraio alle 15:00; Nintendo Direct febbraio 2026: tutto quello che vogliamo vedere; Black Myth: Wukong potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2.

Un grosso Nintendo Direct sarebbe previsto questo mese con un nuovo gioco di Mario, per un leakSecondo un nuovo leak, pare esserci ancora un altro Nintendo Direct in arrivo questo mese, in questo caso un grosso evento destinato a presentare anche un gioco di Mario. multiplayer.it

Oggi va in onda il grande Nintendo Direct di febbraio 2026: tutto quello che sappiamoOggi va in onda il Nintendo Direct di febbraio 2026. Orario ufficiale, focus su Switch 2 e tutti gli annunci attesi dalla diretta. icrewplay.com

Nintendo Direct: Un Nuovo Mario 3D In Arrivo Rumor Parlano Di Un Evento A Febbraio! Nelle ultime ore sta facendo molto rumore un nuovo rumor su Nintendo, che potrebbe anticipare uno dei momenti più importanti dell’anno per i fan della grande N. Articol - facebook.com facebook

#videogames I Nintendo Direct sono ormai un appuntamento imperdibile per ogni videogiocatore.L'ultimo Partner Showcase del 5 febbraio si è concentrato sulle collaborazioni esterne, portando su console sia titoli inediti che grandi classici del passato. x.com