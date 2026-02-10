Un gesto di bellezza e solidarietà | grande partecipazione al banchetto solidale per I miei Odonati

Lunedì 9 febbraio, davanti alla Casa di Cura San Francesco, si è tenuto un grande banchetto solidale. Fabrizio Daminelli, fotografo naturalista e paziente dell’Oncologia, ha promosso questa iniziativa per raccogliere fondi con il suo libro “I miei Odonati”. Molte persone sono arrivate per sostenere la causa e condividere un gesto di solidarietà.

Si è svolto lunedì 9 febbraio, all’ingresso della Casa di Cura San Francesco, il banchetto solidale dedicato al libro I miei Odonati di Fabrizio Daminelli, appassionato fotografo naturalista e paziente dal 2022 dell’Oncologia della San Francesco. Durante la mattinata, il banchetto si è rivelato una vera occasione di incontro e condivisione: pazienti, visitatori e operatori hanno potuto conoscere l’autore, ascoltare le storie che accompagnano i suoi scatti e scoprire la passione profonda che anima questo progetto editoriale. Un momento fatto di dialogo, curiosità e umanità, che ha confermato il forte valore dell’iniziativa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

