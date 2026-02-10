Un ex pilota, Matteo Rovere, torna nel mondo delle corse, questa volta come organizzatore nel campionato di Gran Turismo. A dieci anni da Veloce come il vento, Rovere vuole dimostrare di saper fare anche questa. Nel frattempo, si cerca di far crescere Rosa Ricci, una giovane promessa che punta a farsi spazio nel panorama delle competizioni.

A dieci anni da Veloce come il vento, Matteo Rovere ta occuparsi di corse del campionato di Gran Turismo. Stavolta lo fa su Netflix con la serie Motorvalley, sei episodi con protagonisti Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza.Cambiano i tempi, cambia la destinazione, cambia complessivamente molto. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X Leggi anche › Volete sapere chi è “La vera regina degli scacchi”? Su Netflix è uscito un prezioso documentario Motorvalley su Netflix: trama della serie italiana, quanti episodi e cast. La scuderia Dionisi, gestita dall’omonima famiglia, insegue da anni il successo al campionato automobilistico Gran Turismo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un ex pilota in cerca di riscatto e una giovane promessa tosta come Rosa Ricci da far crescere

Approfondimenti su Matteo Rovere

Rosa Ianniello si distingue come una giovane promessa nel panorama dello spettacolo e della creatività.

Luca Argentero torna in tv con la serie Netflix Motorvalley.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Matteo Rovere

Argomenti discussi: Luca Argentero: Tolgo il camice per la tuta da ex pilota, ma non rinnego Doc; Luca Argentero è un ex pilota d'auto nella serie Netflix Motorvalley: trama, cast e data d'uscita; Luca Argentero è un pilota solo in tv: Sono preso in giro per la mia totale incapacità al volante; Luca Argentero, nella Motorvalley un pilota in cerca di riscatto.

Luca Argentero, nella Motorvalley un pilota in cerca di riscattoArturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza) hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma una cosa li accende ancora: l'amore per le auto e l'adrenalina. ansa.it

Luca Argentero: da Doc a pilota in MotorvalleyLuca Argentero è un attore italiano noto al grande pubblico per il ruolo del dottor Andrea Fanti nella serie Doc – Nelle tue mani. Dopo il notevole successo televisivo, ha scelto di affrontare una ... it.blastingnews.com

Dal 18 febbraio su Netflix: IO SONO ROSA RICCI regia di: Lyda Patitucci cast: Maria Esposito, Andrea Arcangeli, Raiz.. #mariaesposito facebook