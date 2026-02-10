La violenza nella striscia di Gaza non si ferma. La guerra continua a mietere vittime e a distruggere case, senza che si vada verso una tregua. La popolazione vive nel timore costante di nuovi attacchi, mentre il mondo sembra aver messo da parte le immagini più drammatiche di questa tragedia. La situazione resta critica e le speranze di una soluzione sembrano lontane.

Ormai non si parla quasi più della violenza atroce e terrificante presente nella striscia di Gaza: un genocidio –ancora non riconosciuto da molte persone - a tutti gli effetti di un popolo che ha profonde radici Arabe, culla di differenti etnie ebraiche antecedenti alla diaspora. Quindi se partiamo dalle origini vediamo che il conflitto ha radici lontane, dapprima a fine Ottocento per motivi religiosi, storici e simbolici e successivamente nel 1947, subito dopo la prima guerra mondiale, quando l’Onu propose la spartizione della Palestina in uno stato ebraico e uno arabo. Da subito seguirono gli scontri nei confini arabi, in particolare con il popolo Palestinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un conflitto che non trova ancora tregua

Approfondimenti su Gaza Conflitto

Durante una tregua, un attacco con droni ha colpito una miniera nell’est dell’Ucraina, provocando la morte di 15 lavoratori.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Courage at the Dawn of World War I

Ultime notizie su Gaza Conflitto

Argomenti discussi: Abolire la guerra: l’errore di traduzione che cambia il senso della pace; Un conflitto che non trova ancora tregua; Quando il modo diventa messaggio: la psicologia del conflitto e la lotta per la leadership mondiale; Oltre le guerre ibride: come funzionano le guerre diffuse.

Conflitti: un bambino su 3 non frequenta la scuolaDurante il 2024, nei Paesi in conflitto e fragili un bambino su tre non ha frequentato la scuola. L'istruzione, in contesti di crisi, salva la vita, protegge i bambini dalla violenza, dagli abusi ... savethechildren.it

Caltanissetta, Tesauro: Petitto nascose il suo conflitto d’interesseCALTANISSETTA – Quando nel dibattito pubblico si richiamano legalità e trasparenza, è necessario che siano i fatti a parlare. Perché, davanti agli atti, prima o poi emerge la verità. Intervengo oggi, ... livesicilia.it

Non è l’urlo a fare danni.Non è il conflitto. Non è l’imperfezione. Il vero trauma per un figlio è guardare negli occhi un genitore… e non trovare più nessuno. Una madre morta non è una madre assente. È una genitore che c’è, ma non c’è più. Che fa tutto, tranne facebook