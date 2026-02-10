Un bus dalla stazione all’ospedale Nuove corse anche per le scuole | Un servizio che era necessario

Questa mattina, alle 7:55, parte ufficialmente il nuovo servizio di bus che collega la stazione ferroviaria con il centro e l’ospedale. La corsa, molto attesa, sarà il primo di una serie di collegamenti pensati per facilitare gli spostamenti di studenti, lavoratori e persone in visita. Il servizio era diventato necessario, spiegano gli organizzatori, e ora finalmente è realtà. Il primo bus partirà pochi minuti prima delle 8, promettendo di rendere più semplice e rapido il tragitto tra punti nevralgici della città.

Lunedì 23, pochi minuti prima delle 8 del mattino, partirà la prima corsa del nuovissimo servizio di Trasporto Pubblico Locale che collegherà la stazione ferroviaria con il centro cittadino e, soprattutto, con l'ospedale Santi Cosma e Damiano. Una novità assoluta, che è stata annunciata con orgoglio dal sindaco Riccardo Franchi, affiancato dall'assessore Giacomo Ghilardi e da Claudia Pili (nella foto), responsabile del coordinamento sanitario servizi della zona Valdinievole della Società della Salute. "Ci sembrava strano non avere una fermata del Trasporto Pubblico Locale in un'area fondamentale come quella dell'ospedale – spiega il primo cittadino – Era un obiettivo che volevamo raggiungere da almeno un anno".

