Un anno di battaglia contro gli incendi boschivi e le discariche abusive. I carabinieri ambientali hanno svolto quasi 60mila controlli, trovando più di 1.700 illeciti amministrativi e 583 reati penali. La lotta contro chi inquina e distrugge il territorio continua senza sosta.

Quasi 60mila attività di controllo, oltre 1.700 illeciti amministrativi contestati, 583 illeciti penali, 1.730 persone multate, 408 persone denunciate, 120 sequestri penali e 231 persone indagate. E’ il bilancio dell’attività del 2025 del comando regionale dei carabinieri forestali che hanno portato a quasi 900mila euro di sanzioni amministrative effettuate a carico dei trasgressori. A presentare i dati ieri è stato il colonnello Mauro Macino, comandante regionale in carica. "Numeri in flessione rispetto al 2024 – ha spiegato il colonnello – che leggiamo in maniera positiva perché significa che la nostra attività è ben recepita da chi commette certe azioni e ha capito che alla lunga non paga". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un anno in prima linea. Tra incendi boschivi e maxi discariche abusive

Agrate continua a combattere contro le discariche abusive.

La Regione Liguria ha rinnovato l'accordo con i vigili del fuoco per combattere gli incendi boschivi.

