Un altro colpo alle ferrovie Dopo i sabotaggi cavi tranciati a Bologna

Un altro episodio di danneggiamento ha colpito le ferrovie italiane. Questa volta, nella zona merci di Bologna, alcuni cavi sono stati tranciati. L’episodio arriva a distanza di due giorni dai sabotaggi che hanno interessato l’Emilia-Romagna e le Marche, proprio mentre si svolgono le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Le autorità stanno indagando e cercano di capire chi c’è dietro questi atti di vandalismo.

Un nuovo episodio di danneggiamento doloso ha colpito la rete ferroviaria italiana, in particolare la zona merci di Bologna, a distanza di due giorni dai sabotaggi che hanno interessato l’Emilia-Romagna e le Marche in concomitanza con l’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Polizia ferroviaria e Digos sono al lavoro per accertare eventuali collegamenti tra l’odierno tranciamento di cavi e gli attentati del 7 febbraio. L’episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì, quando alcuni cavi sono stati tranciati sulla linea di cintura di Bologna, un importante nodo ferroviario che convoglia il traffico merci evitando il passaggio per la stazione centrale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Bologna Cortina

Due notti dopo gli attacchi con ordigni incendiari durante l’apertura delle Olimpiadi, a Bologna si torna a parlare di sabotaggi.

Due notti dopo gli incendi sulla linea Alta velocità, le ferrovie di Bologna tornano nel mirino.

