Ultimissime Inter LIVE | Barella e Calhanoglu rientrano in gruppo e puntano alla sfida contro la Juventus

Questa mattina Barella e Calhanoglu sono tornati ad allenarsi con il gruppo dell’Inter. I due giocatori, assenti nelle ultime uscite, si sono allenati con i compagni e ora puntano alla sfida contro la Juventus. La loro presenza potrebbe fare la differenza in vista della partita di campionato.

Questa mattina, Barella e Calhanoglu sono tornati ad allenarsi con il gruppo dopo il giorno di riposo. Barella e Calhanoglu, rientro con incognita: l'Inter prepara la Juve tra dubbi e scelte. I due centrocampisti ancora non al top della forma: la situazione dei nerazzurri di Chivu in vista del Derby d'Italia. Inter, riecco Barella e Calhanoglu: oggi in gruppo. Buone notizie in casa Inter in vista della super sfida con la Juventus prevista per sabato sera. Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Cristian Chivu, oggi si torna in gruppo ad Appiano Gentile.

