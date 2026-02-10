Lavrov conferma che i colloqui tra Russia e Ucraina sono ancora in corso, ma ammette che il percorso è lungo e difficile. Le parti continuano a parlare, ma non si vedono ancora soluzioni vicine. La situazione rimane tesa e ci sono molti ostacoli da superare.

(Adnkronos) – I colloqui per risolvere il conflitto in Ucraina ”sono in corso, ma c’è ancora molta strada da fare”. Così il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista a Ntv. “Abbiamo ripetutamente messo in guardia contro un entusiasmo eccessivo per quanto sta accadendo: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ‘messo’ gli europei e Vladimir Zelensky al loro posto”, ha affermato Lavrov dicendo che ”va tutto bene finché cerchiamo la pace in Ucraina, ma non ci siamo ancora arrivati”. Citato dalla Tass, Lavrov ha aggiunto che “i negoziati sono in corso, il secondo round di colloqui si è tenuto ad Abu Dhabi, ma c’è ancora molta strada da fare”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina-Russia, Lavrov: “Colloqui in corso, ma c’è ancora molta strada da fare”

Approfondimenti su Ucraina Russia

Il Cremlino ha valutato positivamente l'avvio dei colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi, descrivendoli come un primo passo costruttivo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ucraina, i russi avanzano e gli ucraini si difendono

Ultime notizie su Ucraina Russia

Argomenti discussi: Ucraina-Russia, Lavrov: Colloqui in corso, ma c'è ancora molta strada da fare; Guerra Ucraina - Russia, le news del 7 febbraio. Ue presenta il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia; Ad Abu Dhabi finiti i colloqui trilaterali, Zelensky: Non facili ma proseguono - Trump: ho impedito guerra nucleare in Iran e Ucraina; Ucraina, Lavrov: Il piano occidentale è assurdo. Accordo Kiev-Mosca su scambio prigionieri.

Ucraina-Russia, Lavrov: Colloqui in corso, ma c'è ancora molta strada da fare(Adnkronos) - I colloqui per risolvere il conflitto in Ucraina ''sono in corso, ma c'è ancora molta strada da fare''. Così il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista a Ntv. Abbiamo ... msn.com

Guerra Ucraina Russia, verso il voto di fiducia sul decreto aiuti oggi alla Camera. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, verso il voto di fiducia sul decreto aiuti oggi alla Camera. LIVE ... tg24.sky.it

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #9febbraio #Ucraina #Odessa #Russia #Iran #Khamenei #Trump #Meloni #Niscemi #Maltempo #AntoninoZichichi #OlimpiadiInvernali2026 #Epstein #PapaLeoneXIV x.com

#Tg2000 - #Ucraina, pioggia di #attacchi russi. Gente in ginocchio dal freddo #9febbraio #Tv2000 #Russia #Putin #Zelensky #Odessa #Kharkiv facebook