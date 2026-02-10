Ucraina Crosetto annuncia la fiducia | Un atto di forza della maggioranza Primi capricci dei vannacciani

Il governo italiano ha deciso di mettere la fiducia sul decreto che riguarda l’Ucraina. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlato chiaro: chi non voterà il provvedimento, che include aiuti militari e permessi di soggiorno, si comporta come se tradisse il Paese. La maggioranza si è schierata compatta, mentre alcuni membri di Vannacci hanno già fatto sapere che potrebbero non appoggiare il testo. Crosetto ha detto che “non si sputa nel piatto dove si mangiato”, lasciando intendere che chi abbandona la linea

“Non si sputa nel piatto dove si mangiato”. C on queste parole il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha replicato ai transfughi che hanno seguito Roberto Vannacci e che si preparano a non votare il decreto Ucraina, su cui il governo ha posto la questione di fiducia, annunciata oggi alla Camera sulla legge “contenente disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ucraina, Crosetto annuncia la fiducia: “Un atto di forza della maggioranza”. Primi capricci dei vannacciani Approfondimenti su Ucraina Decreto Crosetto ai tre deputati di Vannacci: “Fiducia su decreto Ucraina per evidenziare crisi”. Donzelli: “Se votano sì sono in maggioranza” Crosetto ha portato la questione di fiducia al Parlamento sul decreto che autorizza gli aiuti all’Ucraina, compresi quelli militari. Ucraina, decreto verso fiducia. Esultano i ‘vannacciani’: “Prima vittoria” Domani il governo presenterà in Aula alla Camera il decreto sull’Ucraina e metterà la questione di fiducia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ucraina Decreto Argomenti discussi: Crosetto annuncia 12mila Carabinieri ausiliari per potenziare l’operazione Strade Sicure; Approvato il decreto Ucraina: ci sono anche gli aiuti militari, ma con un trucco. E a metà mese Crosetto sarà in Parlamento. Crosetto ai tre deputati di Vannacci: Fiducia su decreto Ucraina per evidenziare crisi. Donzelli: Se votano sì sono in maggioranzaIl ministro della Difesa: Non è un modo per scappare da una crisi interna, ma per evidenziarla. Donzelli: La linea la decide la maggioranza ... ilfattoquotidiano.it Crosetto e decreto Ucraina: Nessuno scappa, la fiducia chiarisce le posizioniIl Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha chiesto la fiducia alla Camera sul decreto Ucraina che riguarda l'invio di armi a Kiev. newsmondo.it Armi all'Ucraina, il governo pone la fiducia. Crosetto: «Nessuno scappa». Vannacciani contro la Lega x.com Decreto sulle armi all'Ucraina, Crosetto: "Nessuno scappa, la fiducia chiarisce le posizioni". Il ministro della Difesa: "Obbliga a dire se si appoggia il governo. Non scappiamo da una crisi, la evidenziamo". #ANSA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.