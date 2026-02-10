Ucciso a colpi di forbici Follia disumana l’aggressione in strada

In un quartiere di città, un uomo è stato ucciso a colpi di forbici in pieno giorno. La polizia ha già avviato le indagini, ma ancora non ci sono testimoni affidabili. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando chi ha assistito sgomento e confuso. La vittima è stata trovata riversa a terra, mentre la folla si disperdeva senza capire cosa fosse successo.

È successo tutto in pochi minuti, in pieno pomeriggio. Una scena che sembra uscita da un incubo: persone che si guardano senza capire, qualcuno urla, altri corrono via. E quella sensazione gelida che ti resta addosso quando capisci che poteva capitare a chiunque, proprio lì, a due passi da casa. Olbia, lunedì 10 febbraio: la normalità si spezza all’improvviso e la città si ritrova a trattenere il fiato. Perché quello che è accaduto non ha avuto un “prima” riconoscibile, nessuna lite, nessun segnale evidente. Solo una sequenza rapidissima e violenta che ha seminato paura tra residenti e turisti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Ucciso a colpi di forbici Scisciano, agguato in strada: 48enne ucciso a colpi di pistola, indagini in corso Una tragica sparatoria si è verificata a Scisciano, lasciando un uomo di 48 anni senza vita. Coltellate alla moglie, aggressione disumana in Italia: la scena agghiacciante Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Carmignano, in provincia di Prato. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ucciso a colpi di forbici Argomenti discussi: Agguato nel Napoletano, 51enne ucciso a colpi di pistola ad Arzano; Liu Wenham è morto dopo sei giorni di agonia: era rimasto ferito in una sparatoria con la polizia; Ucciso ad Arzano: l’ombra dello scambio di persona dietro l’agguato all’imbianchino Rosario Coppola; L’autopsia sul pusher ucciso a Rogoredo: un solo colpo di pistola con traiettoria laterale alla testa. Arzano, sparatoria in strada: uomo ucciso a colpi di pistola e giovane feritoAgguato in strada ad Arzano: uomo ucciso e giovane ferito, indagini delle forze dell'ordine sulla sparatoria in corso. notizie.it Ucciso come un boss, incubo scambio di personaPotrebbe essere stato un tragico errore di persona l’omicidio di Rosario Coppola, il 52enne imbianchino ucciso a colpi di pistola l’altra sera ad Arzano, nella periferia nord di Napoli. È una delle ... ilfattovesuviano.it Danilo Abiuso, 22 anni, fu ucciso a colpi di pistola la sera del 14 novembre 2003 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.