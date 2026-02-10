Ucciso a colpi di forbici Follia disumana l’aggressione in strada

In un quartiere di città, un uomo è stato ucciso a colpi di forbici in pieno giorno. La polizia ha già avviato le indagini, ma ancora non ci sono testimoni affidabili. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando chi ha assistito sgomento e confuso. La vittima è stata trovata riversa a terra, mentre la folla si disperdeva senza capire cosa fosse successo.

È successo tutto in pochi minuti, in pieno pomeriggio. Una scena che sembra uscita da un incubo: persone che si guardano senza capire, qualcuno urla, altri corrono via. E quella sensazione gelida che ti resta addosso quando capisci che poteva capitare a chiunque, proprio lì, a due passi da casa. Olbia, lunedì 10 febbraio: la normalità si spezza all’improvviso e la città si ritrova a trattenere il fiato. Perché quello che è accaduto non ha avuto un “prima” riconoscibile, nessuna lite, nessun segnale evidente. Solo una sequenza rapidissima e violenta che ha seminato paura tra residenti e turisti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

