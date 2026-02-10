Antonio Milia, un uomo coinvolto nell’uccisione del comandante, ora si trova sotto inchiesta in Procura. I primi segnali di disagio e problemi mentali sono emersi già nel 2021, quando il cambio di comando alla stazione dei carabinieri di Asso ha portato all’arrivo del nuovo luogotenente Doriano Furceri.

Il senso di disagio e i primi sintomi di malattia mentale di Antonio Milia, si sarebbero manifestati a partire dal 2021, in corrispondenza del cambio di comando della stazione carabinieri di Asso, e dell’arrivo del luogotenente Doriano Furceri. È la premessa alle motivazioni depositate dai giudici della Prima Sezione della Corte Militare d’Appello di Roma, nel confermare la non imputabilità del brigadiere di 61 anni, difeso dall’avvocato Roberto Melchiorre, in relazione all’ omicidio del suo comandante, avvenuto il 27 ottobre 2022 all’interno della caserma, e la sua contestuale pericolosità sociale, per la quale è sottoposto a una misura di sicurezza in una struttura specialistica nel Comasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise il comandante. Ora il caso in Procura

Approfondimenti su Asso Stazione

La procura di Reggio Emilia non molla e porta il caso in Cassazione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Castel d'Azzano, esplode casolare: morti 3 carabinieri - Ore 14 del 14/10/2025

Ultime notizie su Asso Stazione

Argomenti discussi: Uccise il comandante. Ora il caso in Procura; L'IDF conferma l'uccisione di militanti di Hamas e della Jihad Islamica durante gli attacchi a Gaza - IDF: uccisi due comandanti di Hamas e Jihad islamica e un militante palestinese; Iran, Trump: Teheran sta parlando con noi, stanno negoziando; Eliminato a Gaza il terrorista di Hamas che ha ucciso il soldato dell’IDF Noa Marciano.

Un tribunale britannico ha giudicato colpevole di omicidio il comandante di una nave cargo che a marzo si scontrò contro una petroliera nel mare del Nord x.com

RICCARDO TERZOLO "BLEKI" Resistenza Fu ucciso a Bra in combattimento il 30 gennaio 1945. Il suo nome di battaglia era Bleki, ricordato da Mauri nel fatto d'armi del 24 ottobre 1944 a difesa della città, sul fiume Tanaro, come comandante di un distaccame facebook