Uccidono cinque caprioli blitz dei carabinieri | 4 bracconieri trovati con armi cariche e coltelli in auto
I carabinieri di Pellegrino Parmense hanno scoperto un’operazione di bracconaggio che ha portato alla morte di cinque caprioli. Durante un blitz, i militari hanno trovato in auto quattro uomini, tra cui un 67enne, due 56enni e un 38enne, tutti italiani e residenti fuori provincia. Sono stati trovati con armi cariche e coltelli, pronti a continuare l’attività illegale. La polizia ha denunciato i sospetti alla Procura di Parma, mentre si cerca di capire se ci siano altre persone coinvolte.
Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Pellegrino Parmense hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma quattro uomini - un 67enne, due 56enni e un 38enne - tutti italiani e residenti fuori provincia, ritenuti, in concorso tra loro, i presunti responsabili di trasporto di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
