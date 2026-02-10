Uccidono cinque caprioli blitz dei carabinieri | 4 bracconieri trovati con armi cariche e coltelli in auto

I carabinieri di Pellegrino Parmense hanno scoperto un’operazione di bracconaggio che ha portato alla morte di cinque caprioli. Durante un blitz, i militari hanno trovato in auto quattro uomini, tra cui un 67enne, due 56enni e un 38enne, tutti italiani e residenti fuori provincia. Sono stati trovati con armi cariche e coltelli, pronti a continuare l’attività illegale. La polizia ha denunciato i sospetti alla Procura di Parma, mentre si cerca di capire se ci siano altre persone coinvolte.

