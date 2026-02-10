Ubisoft Milano sciopero di 3 giorni | i dipendenti contro il rientro in ufficio e per la difesa del lavoro ibrido

I dipendenti di Ubisoft Milano hanno deciso di fermarsi per tre giorni. Protestano contro l’obbligo di tornare in ufficio a tempo pieno, deciso dalla direzione centrale. La RSU dello studio ha indetto questa protesta per difendere il lavoro ibrido e chiedere un cambio di rotta. La situazione resta calda e le persone sono determinate a far sentire la loro voce.

Ubisoft Milano è al centro di una forte contestazione sindacale. La RSU dello studio ha indetto uno sciopero di tre giorni per protestare contro la decisione della direzione globale di imporre il rientro in ufficio a tempo pieno. La protesta, iniziata questa mattina con un presidio davanti alla sede milanese, mira a difendere l'equilibrio tra vita privata e lavoro e a tutelare il futuro dello studio, considerato un polo d'eccellenza nel panorama dello sviluppo di videogiochi in Italia. La decisione di Ubisoft, secondo quanto riportato dai rappresentanti sindacali, è arrivata in modo unilaterale e senza fornire dati concreti che giustifichino un cambiamento di rotta rispetto al modello di lavoro ibrido adottato negli ultimi anni.

