’U maxi 40 anni dopo Di Lello | Un successo ma anche un’illusione

A Palermo, 40 anni dopo, le parole di Di Lello arrivano come un’amara riflessione. Ricordano una giornata di pioggia che bagna l’astronave di cemento e vetro costruita in sei mesi nel carcere dell’Ucciardone, dove si tenne il processo. Quel giorno del 1986 rimane impresso nella memoria di molti, ma ora l’ex magistrato dice che, sebbene ci siano stati risultati, non si può ignorare un senso di illusione che ancora persiste. La storia giudiziaria di quegli anni non si può ridurre a un successo semplice,

Palermo 1986 - 2026 Il giudice del pool che, con Falcone e Borsellino, istruì il processo: «La mafia ha perso. E già dicevamo che non bastano i tribunali. Se ne sono dette tante, ma la verità è semplice: fu un'indagine fatta come si deve» A Palermo, del 10 febbraio del 1986, un lunedì, ricordano soprattutto la pioggia che bagnava l'astronave di cemento e vetro costruita in sei mesi al carcere dell'Ucciardone: l'aula bunker messa su per ospitare 400 imputati di mafia nelle apposite gabbie in quello che poi sarebbe diventato famoso con il nome di «maxiprocesso».

Quarant’anni dopo, Giuseppe Di Lello ricorda il clima di sfida e la reazione forte della città di Palermo all’indomani dell’avvio del Maxiprocesso.

