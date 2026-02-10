Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti al Teatro del Lido

Da romatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 15 febbraio alle 17.30, il Teatro del Lido presenta lo spettacolo di Teatro Gioco “Vita Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti”. L’evento è rivolto a un pubblico di tutte le età e promette di coinvolgere con una storia che parla di trasformazioni e cambiamenti. La rappresentazione si svolge nel pomeriggio, offrendo un momento di svago e riflessione in una domenica pomeriggio in città.

Domenica 15 febbraio alle 17.30 il Teatro del Lido ospita lo spettacolo di Teatro Gioco “Vita Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti”.Uno spettacolo con la regia e drammaturgia di Marco Ferro, per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni, che vengono accompagnati nello stupefacente.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Teatro Lido

Al Teatro del Lido domenica 28 dicembre “Il custode del Natale” di Teatro Telaio

Il Teatro del Lido ospita domenica 28 dicembre alle ore 17 “Il custode del Natale” di Teatro Telaio.

Al Teatro del Lido di Ostia Valdrada Teatro presenta “Le donne al Parlamento 2100” il 27 e 28 novembre

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Teatro Lido

Argomenti discussi: TUTTO CAMBIA! - IL BRUCO E LA FARFALLA E ALTRI RACCONTI; Sonosolo. Sono solo bolle di sapone : domenica 8 febbraio sold out per lo spettacolo di Michele Cafaggi; Viaggio tra clown, ombre e metamorfosi.

tutto cambia il brucoUn evento imperdibile a UdineTutto ciò che ci circonda, compresa la nostra stessa vita, è un lungo e costante cambiamento: lo sa bene il bruco, che dopo essersi costruito tutto da solo una bella casetta e aver schiacciato un lung ... mentelocale.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.