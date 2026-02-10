Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti al Teatro del Lido

Domenica 15 febbraio alle 17.30, il Teatro del Lido presenta lo spettacolo di Teatro Gioco “Vita Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti”. L’evento è rivolto a un pubblico di tutte le età e promette di coinvolgere con una storia che parla di trasformazioni e cambiamenti. La rappresentazione si svolge nel pomeriggio, offrendo un momento di svago e riflessione in una domenica pomeriggio in città.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.