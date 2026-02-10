Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti al Teatro del Lido
Domenica 15 febbraio alle 17.30, il Teatro del Lido presenta lo spettacolo di Teatro Gioco “Vita Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti”. L’evento è rivolto a un pubblico di tutte le età e promette di coinvolgere con una storia che parla di trasformazioni e cambiamenti. La rappresentazione si svolge nel pomeriggio, offrendo un momento di svago e riflessione in una domenica pomeriggio in città.
Domenica 15 febbraio alle 17.30 il Teatro del Lido ospita lo spettacolo di Teatro Gioco "Vita Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti".Uno spettacolo con la regia e drammaturgia di Marco Ferro, per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni, che vengono accompagnati nello stupefacente.
Argomenti discussi: TUTTO CAMBIA! - IL BRUCO E LA FARFALLA E ALTRI RACCONTI; Sonosolo. Sono solo bolle di sapone : domenica 8 febbraio sold out per lo spettacolo di Michele Cafaggi; Viaggio tra clown, ombre e metamorfosi.
