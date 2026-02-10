Tutti insieme nella diversità | il Carnevale dei volontari tra giochi truccabimbi e laboratori

Domenica 15 febbraio, a Cervia, la Casa del volontariato si anima di colori e allegria. Giochi, truccabimbi e laboratori coinvolgono bambini e adulti in un pomeriggio di festa. La giornata mette in mostra l’energia dei volontari che, insieme, rendono possibile un evento all’insegna della diversità e della condivisione.

Domenica 15 febbraio, la Casa del volontariato di Cervia, si trasforma in un colorato laboratorio di creatività per grandi e piccini. L’iniziativa coinvolge famiglie e studenti delle scuole del territorio, che avranno l’occasione di divertirsi insieme imparando il valore della diversità.Il tema.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

