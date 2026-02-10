Tutti insieme nella diversità | il Carnevale dei volontari tra giochi truccabimbi e laboratori

Domenica 15 febbraio, a Cervia, la Casa del volontariato si anima di colori e allegria. Giochi, truccabimbi e laboratori coinvolgono bambini e adulti in un pomeriggio di festa. La giornata mette in mostra l’energia dei volontari che, insieme, rendono possibile un evento all’insegna della diversità e della condivisione.

Domenica 15 febbraio, la Casa del volontariato di Cervia, si trasforma in un colorato laboratorio di creatività per grandi e piccini. L’iniziativa coinvolge famiglie e studenti delle scuole del territorio, che avranno l’occasione di divertirsi insieme imparando il valore della diversità.Il tema.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Carnevale Diversità L’esercito dei volontari. Diciottomila in campo: "Siete il segreto dei Giochi" Diciottomila volontari stanno già lavorando sodo per i Giochi di Milano e Cortina 2026. VoltaNatale tra giochi, note, laboratori e bancarelle VoltaNatale torna con un ricco calendario di eventi tra giochi, musica, laboratori e bancarelle. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Carnevale Diversità Argomenti discussi: Many voices, one science. L?unione fa la scienza: insieme nelle diversità; Calzini spaiati, cuori uniti: una giornata che parla di diversità, inclusione e futuro; Giornata dei calzini spaiati 2026: educare alla diversità per contrastare bullismo e cyberbullismo - - Explora; Contro il bullismo, il valore della diversità: una favola per crescere insieme. Sulla montagna che libera tutti le diversità camminano insiemeDue giovani ciechi, un ragazzo ipovedente e ipoacusico e quattro minori africani non accompagnati, uno dei quali con disabilità, hanno condiviso escursioni nella natura, esperienze sensoriali, ... vita.it Sabato 14 febbraio festeggiamo il carnevale tutti insieme! Dalle ore 14.30 in corso Salvo D’Acquisto (zona sud Est) festa in maschera e tanto tanto divertimento. Vi aspettiamo…e ricordate coriandoli e stelle filanti! #sanremocittàdellamusica #asanremopu - facebook.com facebook Quell'abbraccio tutti insieme sotto al nord mi ha dato molto le vibes del gol di Dorgu contro la fiorentina di due anni fa x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.