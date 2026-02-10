Turisti e supporter l’accoglienza è al Fan Village

Le Olimpiadi attirano tantissimi supporter e turisti nelle località di gara. Per loro, il Fan Village si anima con musica, stand e momenti di svago. La presenza di pubblico cresce giorno dopo giorno, rendendo l’atmosfera più vivace e colorata, mentre gli occhi sono puntati sulle piste e sugli impianti. Gli organizzatori si preparano a gestire questa grande affluenza, tra entusiasmo e necessità di sicurezza.

Le Olimpiadi sono un grandissimo evento e, oltre al fattore prettamente sportivo delegato agli organizzatori di Milano Cortina 2026, è molto importante offrire svago e divertimento ai tanti, tantissimi, supporter che gravitano nelle località dei Giochi. A Livigno nell'après-ski sono da sempre dei maestri. Per il febbraio olimpico, l'Apt Livigno ha allestito un'area, il Fan Village, dove il supporter o il turista può assistere alle competizioni, grazie a un super maxischermo, e alle premiazioni ma può anche incontrare gli atleti e vivere altre bellissime esperienze, il tutto condito da buona musica.

9 FEBBRAIO 2026 – LIVIGNO (SO) Tutto quello che succede oggi al Fan Village di Livigno 9 Febbraio – Fan Village & Live Site (09:00–23:00) 11:00–12:00 – Andrea Casta + DJ Ivanix 17:00–18:00 – Champions Celebration

